Создать GIF онлайн

Создать GIF анимацию онлайн: инструкция.

Создание gif анимации на онлайн конструкторе Gifius.ru происходит в три простых шага:

Шаг 1. Загрузите картинки. Можно просто перетащить картинки в браузер или воспользоваться зеленой кнопкой "Загрузить картинки". Изображения можно загружать как по очереди, так и все сразу. Обязательно дождитесь пока все каринки будут загружены.

Шаг 2. Задайте настройки анимации. В верхней панели вы можете видеть ползунки и другие параметры, с помощью которых вы можете настроить гиф анимацию. Порядок кадров можно изменить в нижней панели, просто поменяв миниатюры местами с помощью мыши. Далее подробно о каждой настройке.

Ширина . Задает ширину анимации. Можно изменять как двигая ползунком, так и вписывая числовое значение (для этого кликните по цифре)

. Задает ширину анимации. Можно изменять как двигая ползунком, так и вписывая числовое значение (для этого кликните по цифре) Высота . Задает высоту анимации. Аналогично ширине, данным параметром можно управлять либо ползунком, либо вводя цифры с клавиатуры.

. Задает высоту анимации. Аналогично ширине, данным параметром можно управлять либо ползунком, либо вводя цифры с клавиатуры. Пропорции . Если в данном поле стоит галочка, то включен режим пропрциональности. Это означает, что высота изображения всегда пропорциональна его ширине, т.е. при изменении ширины, высота будет подгоняться автоматически. Пропорции берутся из оригинальных размеров самого большого загруженного изображения. Если выключить режим пропорциональности (снять галочку), то появится отдельный ползунок высоты и каждый параметр размера можно будет задать индивидуально.

. Если в данном поле стоит галочка, то включен режим пропрциональности. Это означает, что высота изображения всегда пропорциональна его ширине, т.е. при изменении ширины, высота будет подгоняться автоматически. Пропорции берутся из оригинальных размеров самого большого загруженного изображения. Если выключить режим пропорциональности (снять галочку), то появится отдельный ползунок высоты и каждый параметр размера можно будет задать индивидуально. Сбросить всё . Данная восстанавливает настройки по умолчанию, т.е. сбрасывает любые изменения, которые вы вносили с момента загрузки изобажений в конструктор.

. Данная восстанавливает настройки по умолчанию, т.е. сбрасывает любые изменения, которые вы вносили с момента загрузки изобажений в конструктор. Позиционирование . Включает в себя три режима. По центру - выравнивает каждый кадр по центру. Не позиционировать - оставляет каждый кадр "как есть", т.е. позиция исходит из левого верхнего угла. Растянуть - растягивает каждый кадр на полную ширину и высоту анимации.

. Включает в себя три режима. - выравнивает каждый кадр по центру. - оставляет каждый кадр "как есть", т.е. позиция исходит из левого верхнего угла. - растягивает каждый кадр на полную ширину и высоту анимации. Скорость . Задает скорость смены кадров. Проще говоря, задержку междку ними. Наименьшее значение означает наименьшкую скорость смены. Параметр можно регулировать как ползунком, так и вписывая значения с помощью клавиатуры (поле редактируется при клике на цифру). Максимальная скорость: 60.

. Задает скорость смены кадров. Проще говоря, задержку междку ними. Наименьшее значение означает наименьшкую скорость смены. Параметр можно регулировать как ползунком, так и вписывая значения с помощью клавиатуры (поле редактируется при клике на цифру). Максимальная скорость: 60. Изменения порядка кадров. Для того, чтобы изменить порядок кадров - просто поменяйте миниатюры местами (в нижней панели). Т.е. возьмите миниатюрку левой кнопкой мыши и перетащите на нужное место. Мы проиллюстрировали этот процесс:

Шаг 3. Скачайте готовую анимацию. Для этого нажмите на зеленую кнопку "Скачать GIF" или просто сохраните гифку через "Сохранить как..."

Создание GIF анимации онлайн теперь проще.

Мы тщательно проанализировали все достоинства и недостатки существующих программ для создания gif анимации и постарались сделать наш конструктор более эффективным и удобным для пользователя. В результате был реализован наилучший, на наш взгляд, интерфейс приложения, позволяющий приступить к работе без лишней головной боли, а также инновационный механизм изменения порядка кадров в анимации, благодаря которому создать гиф с кадрами нужной последовательности стало в разы проще.

Благодаря использованию технологиги ajax, создание гиф анимации происходит без обновления страницы. Это ускоряет достижение поставленной перед приложением задачи и устраняет ненужное мелькание страниц, медленную загрузку и т.д. По сути, Gifius.ru - это полноценная программа для создания gif анимации онлайн, ничем не уступающая своим декстопным аналогам.

Создать gif онлайн быстрее, чем оффлайн.

Когда человек задается вопросом «как создать gif анимацию», то он, как правило, находит в Интернете множество вариантов программ, которые надо скачивать на компьютер, устанавливать, разбираться в них и так далее. В результате, через пару часов он все-таки получает не только нужную анимацию, но и головную боль, красные глаза и плохое настроение.

В прежние времена, когда бесплатные онлайн сервисы не могли предоставить качественные услуги конструтора анимации, выбора особенно не было. Но теперь все изменилось. В данный момент на этой странице находится онлайн приложение, которое не просто работает без установки и регистрации, но еще и намного удобнее любого стационарного софта.

Политика конфиденциальности при создании GIF анимации на Gifius.ru.

Во время сеанса работы с сервисом Gifius.ru все используемые вами изображения сохраняются в одну папку, которая автоматически удаляется сразу после того, как вы уходите с сайта. Во избежание ошибок удаления, каждые 30 минут сервер стирает все временные файлы. Таким образом, вы можете быть уверены в том, что ваши изображения, фотографии и творческие продукты никто не видит, не присваивает и не использует.